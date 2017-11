വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള ധര്‍മ്മപ്രീത് സിങ് ജാസര്‍(21) ആണ് പലചരക്ക് കടയിലെ ജോലിക്കിടെ മോഷണ സംഘത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്‌.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കടയിലെ ജോലിക്കിടെയാണ് ആയുധധാരികളായ നാലംഗ സംഘം കട കൊള്ളയടിക്കാനെത്തിയത്. പണവും സാധനങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കടയുടെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിനു പിന്നിലൊളിച്ച ധര്‍മ്മപ്രീത് സിങിനു നേരെ അക്രമിസംഘം വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ കടയിലെത്തിയവരാണ് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിനു താഴെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍ ധര്‍മ്മപ്രീത് സിങിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍മിത് രാജ് സിങ് എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനാണെന്നും കൊള്ളസംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഇയാളാവാം വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്നും പോലീസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി കടയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ധര്‍മ്മപ്രീത് സിങ് ജാസര്‍. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടിങ് വിദ്യാര്‍ഥിയായി മൂന്ന് വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ജാസര്‍ അമേരിക്കയിലെത്തിയത്.

Shocked at the gruesome killing of Nawanshahr’s Dharampreet Singh in California. @SushmaSwaraj ji, request to you to take up the issue at highest levels with US authorities to ensure justice for the family.