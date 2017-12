വാഷിങ്ടണ്‍: വംശീയ ആക്രമണത്തില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വെടിയേറ്റ അമേരിക്കക്കാരന്‍ ഇയാന്‍ ഗ്രില്ലോട്ട് ടൈംസ് മാസിക തയ്യാറാക്കിയ "2017 ല്‍ പ്രതീക്ഷ പകര്‍ന്ന അഞ്ച് ഹീറോകളുടെ"(5 heroes who gave us hope in 2017) പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷമാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ശ്രീനിവാസ് കുച്ചിബോട്‌ലയ്ക്കും സുഹൃത്തിനും നേര്‍ക്ക് വംശീയവെറി മൂത്ത ഒരു അമേരിക്കക്കാരന്‍ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. അന്ന് ആ അക്രമിയെ തടയാന്‍ ജീവന്‍പണയം വച്ച് ചാടിവീണത് ഇയാന്‍ ആയിരുന്നു. ആക്രമണത്തില്‍ ശ്രീനിവാസിന് ജീവന് നഷ്ടപ്പെടുകയും സുഹൃത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ കന്‍സാസിലെ ഒരു ഭക്ഷണശാലയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ് കുച്ചിബോട്‌ലയ്ക്കും സുഹൃത്തിനും നേരെ ആക്രമണം നടന്നത്. അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയിലെ വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആഡം പ്യൂരിന്റണായിരുന്നു ഇരുവര്‍ക്കും നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. "പുറത്തുപോകൂ എന്റെ രാജ്യത്തുനിന്ന്" എന്ന് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആഡം, ശ്രീനിവാസിനും സുഹൃത്തിനും നേര്‍ക്ക് നിറയൊഴിച്ചത്.

അക്രമിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ഇയാനും വെടിയേറ്റിരുന്നു. ഹൂസ്റ്റണിലെ ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ സമൂഹം ഇയാനെ 'എ ട്രൂ അമേരിക്കന്‍ ഹീറോ' ആയി ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇവര്‍ 64 ലക്ഷം രൂപയോളം സമാഹരിച്ച് വീട് വാങ്ങാനുള്ള സഹായധനമായി ഇയാന് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഭക്ഷണശാലയില്‍ ബാസ്‌കറ്റ് ബോള്‍ കളി ടെലിവിഷനില്‍ കാണുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമി ശ്രീനിവാസിനും സുഹൃത്തിനും നേര്‍ക്ക് വെടിയുതിര്‍ത്തത് ഇയാന്‍ കണ്ടത്. തുടര്‍ന്നാണ് അക്രമിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താന്‍ ഇയാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

പ്യൂര്‍ട്ടോറിക്കോയിലുണ്ടായ മരിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഇരകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിച്ച പാചകക്കാരന്‍ ജോസ് അഡ്രിയാസ്. ഹാര്‍വി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഹൂസ്റ്റണില്‍ അയല്‍ക്കാരിയുടെ പ്രസവത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്തു കൊടുത്ത പരിസരവാസികള്‍, കാവല്‍നിന്ന ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തെ കാട്ടുതീ പടര്‍ന്നപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത ഗ്രേറ്റ് പൈറെനീസ് ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരുവയസ്സുകാരനായ ഓഡിന്‍ എന്ന നായ, ലാസ് വേഗാസ് വെടിവെപ്പില്‍ 20 അപരിചിതരെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ സഹായിച്ച ജോനാഥന്‍ സ്മിത്ത് എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റുള്ളവര്‍.

