ഫ്‌ളോറിഡ: കരീബിയന്‍ ദ്വീപുകളില്‍ കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ച് ഇര്‍മ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ സംഹാര താണ്ഡവം തുടരുന്നു. ഫ്‌ളോറിഡയുടെ തീരത്തെത്തിയ ഇര്‍മയുടെ പ്രഹരമേറ്റ് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നഗരം. ഈ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കനത്ത നാശനഷ്ടത്തിനാവും ഇര്‍മ വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

കാറ്റഗറി 5ലാണ് ഇര്‍മ വീശിത്തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ കാറ്റഗറി രണ്ടിലേക്ക് ഇര്‍മ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പ്രഹരശേഷി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇര്‍മയുടെ ശക്തിയില്‍ പലയിടങ്ങളിലും സമുദ്രനിരപ്പ് പതിനേഴ് അടിയോളമാണ് ഉയര്‍ന്നതെങ്കില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇര്‍മ സമുദ്രത്തെ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കടല്‍ ഉള്‍വലിഞ്ഞതോടെ മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായി മാറിയ കടല്‍പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

ബഹമാസ്, ഫ്‌ളോറിഡ എന്നിവടങ്ങളിലെ കടല്‍ഭാഗത്തെയാണ് ഇര്‍മ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയത്. പലയിടങ്ങളിലും സമുദ്ര തീരങ്ങളില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിഞ്ഞ നിലയിലാണുള്ളത്. ബഹമാസിനു പുറമേ ഫ്‌ളോറിഡയിലും സമാനമായ പ്രതിഭാസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'നെഗറ്റീവ് സര്‍ജ്' എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ രൂപവും ദിശയും പൂര്‍ണമായും മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ശക്തിയുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ നേരത്തേയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

#Tampa bay now an effective dog park as we wait for #irma. With @CityofTampa parks closed ahead of storm, this is the best we've got. pic.twitter.com/Op3FADmL3V