ഷിക്കാഗോ: 'പ്ലേ ബോയ്' മാഗസിന്‍ സ്ഥാപകന്‍ ഹ്യൂഗ് ഹഫ്‌നര്‍(91) അന്തരിച്ചു. പ്ലേ ബോയ് എന്റര്‍പ്രൈസസ് ആണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തു വിട്ടത്.

ഹഫ്‌നര്‍ സ്വന്തം വസതിയില്‍ വച്ചാണ് മരിച്ചതെന്നും സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നുവെന്നും പ്ലേ ബോയ് എന്റര്‍പ്രൈസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. 1926 ഏപ്രിലില്‍ ഷിക്കാഗോയിലായിരുന്നു ഹഫ്‌നര്‍ ജനിച്ചത്.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4