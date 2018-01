ലിവര്‍പൂള്‍: ബ്രിട്ടനിലെ ലിവര്‍പൂളില്‍ പുതുവത്സര രാവില്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലത്തുണ്ടായ അഗ്നിബാധയില്‍ കത്തിയമര്‍ന്നത് 1400 കാറുകള്‍. ലിവര്‍പൂളിലെ ഇക്കോ അരീനയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ബഹുനില കാര്‍പാര്‍ക്കിങ് കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

1600 കാറുകള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമാണിത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ ഇവിടെ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാറില്‍ നിന്നാണ് തീപടര്‍ന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. വളരെ പെട്ടെന്ന് തീ മറ്റു കാറുകളിലേക്കും മറ്റുനിലയിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്കും പടര്‍ന്നു.

ആര്‍ക്കും കാര്യമായ പരിക്കൊന്നുമില്ല. മൂന്നാം തട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ലാന്‍ഡ് റോവറില്‍ നിന്നാണ് തീ പടര്‍ന്നതെന്ന് ലിവര്‍പൂള്‍ മേയര്‍ പറഞ്ഞു. പാര്‍ക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ നിലയില്‍ കുതിര പ്രദര്‍ശനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

തീ പടര്‍ന്നതോടെ ഇവയെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇക്കോ അരീനയിലേക്ക് മാറ്റി. അഗ്നിബാധയുണ്ടായ ഉടന്‍ അടുത്ത ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവരെ എല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചു.

തീപിടിത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലിവര്‍പൂള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കുതിര പ്രദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി. നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ പ്രദര്‍ശനത്തോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

This is the fire at the Echo Arena car park which has caused the Liverpool International Horse Show to be cancelled... via @CabbieThe pic.twitter.com/4vTlnGdrjk