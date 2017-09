ടെക്‌സസ്: ഹൂസ്റ്റണിലെ വീടുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ മൃഗങ്ങളും മറ്റ് ഇഴ ജന്തുക്കളും കൈയേറിയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ആളുകള്‍ വീടുവിട്ട പോയ ഒഴിവിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയവര്‍ ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. ഹാര്‍വി കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും തുടര്‍ന്ന് ഹൂസ്റ്റണ്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

വെള്ളപ്പൊക്കം കനത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ വെള്ളം കയറുകയും പല ജീവികളും ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ചീങ്കണ്ണിയാണ് ഇവിടുത്തെ താരം.

9 foot #gator pulled from home in Humble. Be careful when returning to flooded homes. There may be unwanted visitors. @abc13houston pic.twitter.com/1X5ZGxz57w