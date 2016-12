വല്ലെറ്റ (മാൾട്ട): 120 യാത്രക്കാരുമായി ലിബിയയിൽ ആഭ്യന്തര സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മാള്‍ട്ടയിലിറക്കി. ലിബിയൻ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അഫ്രീഖിയ്യ എയര്‍വെയ്‌സിന്റെ എ 320 വിമാനമാണ് മള്‍ട്ടയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത്.

മാള്‍ട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ജോസഫ് മസ്‌ക്കറ്റാണ് വിമാനം മാള്‍ട്ടിയിലിറക്കിയ കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. എല്ലാ വിധ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ലിബിയയിലെ സേബയില്‍ നിന്ന് ട്രിപ്പോളിയയിലേക്ക് പോകുയായിരുന്നു വിമാനം. 111 യാത്രികരും ഏഴ്‌ ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത്. രണ്ട് പേർ ചേർന്നാണ് വിമാനം തട്ടിയെടുത്തത്. ഇവർ ഗ്രനേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിമാനം തകര്‍ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിമുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗദ്ദാഫി അനുകൂലിയായ ഇവർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാല്‍ യാത്രികരെ വിട്ടയക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM