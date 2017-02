വാഷിങ്ടണ്‍: പല കാര്യങ്ങളിലും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് മോദിയെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതായി ദോഷൈകദൃക്കുകള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പറച്ചിലിന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഒരു ട്വീറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡയയിലും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ആറ് മണിക്കാണ് ട്രംപ് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ, രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം അറിയിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാന്‍ അതീവ ആകാംഷയിലാണ് ലോക മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം. അമേരിക്കന്‍ സമയം രാത്രി എട്ടു മണി എന്നത് ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 6.30 ആണ്.

'വൈകുന്നേരം എട്ടുമണിക്കുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനം' എന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വെറും കൗതുകം മാത്രമല്ല. കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ എട്ടിന്റെ രാത്രി എട്ടുമണിയെ അത് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് നോട്ട് റദ്ദാക്കല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് നവംബര്‍ എട്ടിന് രാത്രി എട്ടുമണിക്കാണ്.

മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സജീവമായിരിക്കുന്ന രാത്രി എട്ട് മണിതന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക നവീകരണം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം അറിയിക്കാന്‍ മോദി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 500, 1000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതായുള്ള അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം അറിഞ്ഞത് രാത്രിയിലായതിനാല്‍ത്തന്നെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ട്രോളുകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. മോദിയുടേതുപോലെ കനത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്കക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവയാണ് പല ട്രോളുകളും. മോദിയില്‍നിന്ന് ട്രംപ് കടമെടുത്ത തന്ത്രമാണിതെന്ന കണ്ടെത്തലുകളുമുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിന് 'മേരെ പ്യാരേ ദേശവാസിയോം' എന്ന് പരിഭാഷ ഒരുക്കിയവരുമുണ്ട്. ഡോളര്‍ നിരോധിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവരുമുണ്ട്!

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ട്രംപ് തന്റെ തീരുമാനങ്ങളറിയിക്കാന്‍ രാത്രി എട്ടുമണി എന്ന സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല. ജനുവരി 30നും സമാനമായ ഒരു ട്വീറ്റ് ട്രംപ് നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി താന്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ്.

I have made my decision on who I will nominate for The United States Supreme Court. It will be announced live on Tuesday at 8:00 P.M. (W.H.)