പാരീസ്: മ്യൂസിയത്തില്‍ ഇത്രനാള്‍ സംരക്ഷിച്ചുവന്നിരുന്ന കലാസൃഷ്ടികളില്‍ പകുതിയില്‍ അധികവും വ്യാജമാണെന്നു തെളിഞ്ഞാല്‍ കലാസ്വാദകര്‍ എന്തു ചെയ്യും? ആരും ഞെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത്തരമൊരു ഞെട്ടലിലാണ് ദക്ഷിണ ഫ്രാന്‍സിലെ എല്‍നെ നഗരവാസികള്‍.

ഇവിടുത്തെ ടെറസ് മ്യൂസിയത്തില്‍ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങളില്‍ പകുതിയില്‍ അധികവും വ്യാജമാണെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രകാരനായിരുന്ന എറ്റിയന്‍ ടെറസിന്റെ സ്മരണാര്‍ഥം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ത്തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മ്യൂസിയം.

140 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതില്‍ 82 എണ്ണം വ്യാജമാണെന്നാണ് കലാചരിത്രകാരനായ എറിക് ഫോര്‍കാഡ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. " മുകളിലൂടെ കൈ ഓടിച്ചപ്പോള്‍ മഷി പടരുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യാജചിത്രങ്ങള്‍ വരെ മ്യൂസിയത്തില്‍ കണ്ടതായി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1922 ലാണ് ടെറസ് അന്തരിച്ചത്. എന്നാല്‍ മ്യൂസിയത്തില്‍ ടെറസിന്റെതായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പല ചിത്രങ്ങളിലും കാണാനാവുന്നത് 1922 നു ശേഷം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മാതൃകകളാണ്.

എല്‍നെയുടെ മഹാനായ ചിത്രകാരനായിരുന്നു എടിയന്‍ ടെറസ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ചിത്രകാരനായിരുന്നു- എല്‍നെയുടെ മേയര്‍ വൈ ബാര്‍ണിയോള്‍ പറഞ്ഞു. മ്യൂസിയത്തില്‍ കണ്ടതില്‍ പകുതിയില്‍ അധികവും വ്യാജചിത്രങ്ങളാണെന്ന് ആളുകള്‍ അറിഞ്ഞത് നഗരത്തിനു തന്നെ നാണക്കേടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

