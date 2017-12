ന്യൂയോര്‍ക്ക്: പാകിസ്താനെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കി ബലൂചിസ്താന്‍ വിമോചന മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലുടനീളം പരസ്യം ചെയ്ത് ബലൂച് സ്വാതന്ത്ര്യ വാദികള്‍. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ നുറോളം ടാക്‌സി കാറുകളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പരസ്യം ചെയ്താണ് ബലൂച് വിമോചന വാദികള്‍ പാകിസ്താനെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്നത്. വേള്‍ഡ് ബലൂച് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ സമരമുറ തുറന്നിരിക്കുന്നത്.

ടാക്‌സി കാറുകള്‍ക്ക് പുറമെ ചരക്കുകള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറുവാഹനങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചാരണം ബലൂച് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിനപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നവയാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെന്നതിനാല്‍ പ്രചാരണം കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്കെത്തും.

World #Baloch Organisation (WBO) continues its campaign in New York with trucks carrying adverts with the slogan, "#FreeBalochistan from human rights abuses by Pakistan" pic.twitter.com/lCMirVByG3