ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടന്‌ വേണ്ടി ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പിടിയിലായ മുന്‍ റഷ്യന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ അജ്ഞാത വിഷവസ്തു പ്രയോഗിച്ചു. സെര്‍ജി സ്‌ക്രിപ്പില്‍(66) എന്നയാള്‍ക്ക് നേരെയാണ് അജ്ഞാത വസ്തു പ്രയോഗിച്ചത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഇയാളെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സലിസ്ബറിയിലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിന് സമീപത്ത് നടന്ന സംഭവത്തില്‍ മറ്റൊരു യുവതിക്കും വിഷപ്രയോഗം ഏറ്റു. ഇവര്‍ ആരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഷ വസ്തുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള സാംപിളുകളും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ ഒരു ബെഞ്ചില്‍ ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ടവരെ പോലെയായിരുന്നു സെര്‍ജി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം കണ്ട പെണ്‍കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മാള്‍ അധികൃതര്‍ ഉടന്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചതോടെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശത്രുക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് റഷ്യയുടെ മുന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സെര്‍ജിയെ 2004 ല്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2006 ല്‍ 13 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഇയാളെ റഷ്യ ജയില്‍ ശിക്ഷയ്ക്കും വിധിച്ചിരുന്നു. യു.എസ്‌ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത റഷ്യന്‍ ചാരസുന്ദരിക്ക് പകരം റഷ്യ യു.എസിന്‌ വിട്ടുകൊടുത്ത കുറ്റവാളി കൂടിയാണ് സെര്‍ജി സ്‌ക്രിപല്‍.

2010 ല്‍ പ്രസിഡന്റ് ദിമിത്രി മെന്‍ഡലിയേവ് മാപ്പ് നല്‍കിയതോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. യു.കെയുടെ ചാര സംഘടനനായ എം.ഐ.ആറിന് ഉള്‍പ്പെടെ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയെന്നായിരുന്നു ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നത്.

content highlights:former russian spy critically Ill in britain after exposure to unidentified substance