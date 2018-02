ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പലസ്തീന്‍ സന്ദര്‍ശനം ചരിത്രമാവുന്നത് അവിടം സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പ്രത്യേകത കൊണ്ടു മാത്രമല്ല. മുമ്പ് സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കള്‍ക്കൊക്കെ പലസ്തീനിലെ റമള്ളയിലെത്താന്‍ ഇസ്രയേലില്‍ മാര്‍ഗതടസ്സങ്ങള്‍ നേരിട്ടെങ്കില്‍ മോദിയുടെ യാത്ര തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെയായിരുന്നു, അതും ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമസേനയുടെ അകമ്പടിയോടെ.

ബദ്ധശത്രുക്കളായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ അനുനയത്തിന്റെ പാതയിലെത്തിക്കാന്‍ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിയുമെന്ന പലസ്തീന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസിന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതായി സന്ദര്‍ശനത്തിലെ ഈ സവിശേഷത. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ 150 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള വ്യോമമേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം പൂര്‍ണമായും ഇസ്രയേലിന്റെ പക്കലാണ്.

മോദിയുടെ പലസ്തീന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തെ അവിസ്മരണീയവും ചരിത്രവുമെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇസ്രയേല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ജോര്‍ദാന്‍ വിമാനത്തില്‍ മോദി പലസ്തീനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വിദേശകാര്യവക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

History in the making. In a first-ever visit by an Indian Prime Minister to Palestine, PM @narendramodi on the way to Ramallah in a chopper provided by Jordan government and escorted by choppers from Israel Air Force. pic.twitter.com/Nx7AtyLS8W