പാരിസ്: പാരിസ് നഗരത്തിലെ ആദ്യ പാവ വേശ്യാലയമായ എക്‌സ്‌ഡോള്‍സ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാവുന്നു. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സ്ത്രീസംഘടനകളും ഇടതുപക്ഷാഭിമുഖ്യമുള്ള കൗണ്‍സിലര്‍മാരും പാരിസ് കൗണ്‍സിലില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, പരാതിയിന്മേല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് പറയുന്നത് എക്‌സ്‌ഡോള്‍സ് ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിയമലംഘനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ്.

വേശ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനമുള്ള നഗരമാണ് പാരിസ്. സെക്‌സ് ഡോള്‍ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലാരംഭിച്ച 'എക്‌സ്‌ഡോള്‍സ്' വേശ്യാലയമായി മാറുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരടക്കമുള്ളവര്‍ എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സ്ത്രീ രൂപത്തോട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള ഈ പാവകള്‍ വേശ്യാലയം തിരികെക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നും സ്ത്രീസംഘടനകള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇവ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്.

പാവകളുമായി ഉപഭോക്താക്കള്‍ ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം ബലാത്സംഗത്തിനിരയാവുമ്പോഴത്തേതിന് സമാനമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണവും.

ഈ വര്‍ഷമാദ്യമാണ് ഗെയിം സെന്റര്‍ എന്ന പേരില്‍ എക്‌സ്‌ഡോള്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. മൂന്നു മുറികളാണ് ഈ ഫ്‌ളാറ്റിലുള്ളത്. ഓരോ മുറിയിലും നാല് അടി ഏഴ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഓരോ സിലിക്കോണ്‍ പാവകളുണ്ട്. ഇവയോടൊത്ത് ഒരു മണിക്കൂര്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ 7140 രൂപ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്.

