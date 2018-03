കാലിഫോര്‍ണിയ: തത്സമയ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിക്കിടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കുള്ള ഒരു പക്ഷിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത കടന്നുവരവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറന്നുവന്ന പക്ഷി വാര്‍ത്താ അവതാരകയുടെ തലയിലാണ് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിത സന്ദര്‍ഭത്തെ അതിമനോഹരമായ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആ അവകതാരകയും അങ്ങനെ താരമായി.

ടെലിവിഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് ചാനലിന്റെ 'സൂ ഡേ' പ്രഭാതപരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഐബിസ് പക്ഷിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത കടന്നുവരവ്. സാന്‍ ഡിയാഗോ മൃഗശാലയിലെ പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എപ്പിസോഡായിരുന്നു അത്. ഇടവേളയിലേക്ക് പോയ ശേഷം മടങ്ങിവരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവതാരക നിഷേല മെദീനയുടെ തലയിലേക്ക് നിശ്ചിതസമയത്തിന് മുമ്പ് ഐബിസ് പറന്നുകയറുകയായിരുന്നു.

സഹ അവതാരകനായ എറിക് കാന്‍ഹെര്‍ട്ടിന് ആശ്ചര്യം അടക്കാനായില്ല. എന്നാല്‍, പെട്ടന്നുണ്ടായ ഞെട്ടല്‍ പുറത്തറിയിക്കാതെ സംയമനം പാലിച്ച് ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ മെദീന സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടു. രണ്ടു പേരോടും വളരെ ഇണങ്ങിയ രീതിയില്‍ പെരുമാറിയ ഐബിസ് സെക്കന്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കാന്‍ഹെര്‍ട്ടിന്റെ തലയിലേക്കും വന്നിരുന്നു. ഇതിലും മികച്ച ആമുഖം സ്വപ്നങ്ങളില്‍ മാത്രമെന്നായിരുന്നു ഐബിസിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാന്‍ഹെര്‍ട്ടിന്റെ പ്രതികരണം.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ #birdblooper എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തി വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

When Zooday doesn't go as planned, but your anchors are really good sports. @News8pic.twitter.com/beaIwk3JGR