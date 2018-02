മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി: തെക്കന്‍ മെക്‌സിക്കോയില്‍ വന്‍ ഭൂചലനം.

Breaking: Large tremors following magnitude 7.5 earthquake in South Mexico pic.twitter.com/rZO5uYJcP1

ഭൂകമ്പമാപിനിയില്‍ 7.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലനത്തില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ വിറച്ചു. ആളുകള്‍ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി.

പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 6.30 ഓടെയായിരുന്നു ചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ സപ്തംബറില്‍ ഇവിടെയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില്‍ 300 ഓളം പേരാണ് മരിച്ചത്.

NEW: Video shows lights swaying in an office building in Mexico City as powerful earthquake strikes the region. https://t.co/IrxxRwIfpa pic.twitter.com/4j1dROvFnc