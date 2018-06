വാഷിംഗ്ടണ്‍: ഉത്തര കൊറിയ അമേരിക്കയ്ക്ക് അസാധാരണ ഭീഷണിയെന്ന്‌ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഉത്തരകൊറിയയ്‌ക്കെതിരായ ഉപരോധം തുടരാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച്‌ അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനയച്ച കത്തിലാണ് ട്രംപ് ഉത്തരകൊറിയയെ ശക്തമായ രീതിയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവപരീക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ വ്യാപനവും അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും വിദേശനയത്തിനും വന്‍ ഭീഷണിയാണെന്ന് ട്രംപ് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഉത്തരകൊറിയ ഭീഷണിയല്ല എന്ന് സിങ്കപ്പൂര്‍ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം അഭിപ്രായപ്പെട്ട ട്രംപിന്റെ ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയും ഉത്തരകൊറിയയും സൗഹൃദപരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന വാര്‍ത്ത ശുഭസൂചനയായാണ് ലോകം നോക്കിക്കണ്ടത്. എന്നാല്‍, ട്രംപിന്റെ പെട്ടന്നുള്ള ഈ മനംമാറ്റം വീണ്ടും ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

content highlights: Donald Trump declaring North Korea still an 'extraordinary threat' to America