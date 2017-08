ബീജിംഗ്: ഡോക്ലാം നിലപാടില്‍ ഇന്ത്യയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചും പരിഹസിച്ചുമുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ മയപ്പെടുത്തി ചൈനയില്‍ നിന്നും പുതിയ വീഡിയോ. ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സിന്‍ഹുവ ആണ് വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

'ടോക്ക് ഇന്ത്യ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ വീഡിയോ. ഡോക്ലാമില്‍ ഇന്ത്യ ചെയ്ത ഏഴ് പാപങ്ങള്‍ എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതെങ്കില്‍ പുതിയ വീഡിയോയില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാസങ്ങള്‍ക്കും അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ലാമില്‍ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് അവതാരകന്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തേയും പാരമ്പര്യത്തേയും പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങളും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഡോക്ലാമില്‍ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാണെന്ന് ചൈന വാദിക്കുന്നതെന്നും ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയുള്ള പ്രശ്‌ന പരിഹാരവും സമാധാനവുമാണ് ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. ചൈനയുടെ പ്രദേശത്താണ് ഇന്ത്യ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതെന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

