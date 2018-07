ബാങ്കോക്ക്: തായ് ലൻഡിലെ ലാവോങ് ഗുഹയില്‍ കുടുങ്ങിയ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീം അംഗങ്ങളെയും കോച്ചിനേയും പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്ന് സൂചന. മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്ന ഒക്ടോബറിന് ശേഷമെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

10 കിലോമീറ്ററുള്ള ലാവോങ് നാം ഗുഹയിലെ അങ്ങേയറ്റത്താണ് കുട്ടികളും കോച്ചുമുള്ളത്. മഴക്കാലത്ത് ഗുഹയ്ക്കുള്ളില്‍ 16 അടിയോളം വെള്ളം കയറും. അതിനാല്‍ കുട്ടികളെ നീന്തലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുകയെന്ന് നാവികസേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 13 പേരും ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ധരോട് കുട്ടികൾ അറിയിച്ചത്. മണ്ണ് പുതഞ്ഞ ഫുട്‌ബോള്‍ ജേഴ്‌സിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളാണ് പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്.

കുട്ടികളും കോച്ചും ജീവനോടെയുണ്ട്. പലരുടേയും ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ആദ്യ നടപടി.

പലരും വിശന്ന് അവശരായിട്ടാണുള്ളത്. തങ്ങള്‍ക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നും എപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരാനാവുമെന്ന് രോഷത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ശബ്ദവും അധികൃതര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സമാധാനിപ്പിച്ചത്.

ഏകദേശം നാല് മാസത്തേക്ക് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും സാധനങ്ങളും ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കാത്തിരിപ്പിന്റെ പത്താം നാളിലാണ് ഗുഹയില്‍ കുടുങ്ങിയ 12 കുട്ടികളെയും അവരുടെ കോച്ചിനെയും ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിത്. അണ്ടര്‍ 16 ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമായ വൈല്‍ഡ് ബോറിലെ അംഗങ്ങളായ 12 സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളും അവരുടെ പരിശീലകനായ ഇക്കാപോല്‍ ജന്താവോങും (25) ജൂണ്‍ 23-നാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡിലെ ചിയാങ് റായ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള താം ലുവാങ് നാങ് നോണ്‍ ഗുഹയില്‍ കുടുങ്ങിയത്. കനത്തമഴയെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ ഗുഹയില്‍ അഭയം തേടിയത്. എന്നാല്‍ മണ്ണും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് കവാടം അടഞ്ഞതോടെ ഇവര്‍ ഗുഹയ്ക്കുള്ളില്‍പ്പെട്ടു. 11 മുതല്‍ 16 വരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് കുട്ടികള്‍.

സേനയുടെ പ്രത്യേകസംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത്. പട്ടായ ബീച്ചില്‍നിന്ന് 400 മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഗുഹയുടെ ഭാഗത്താണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights:Could Take Weeks To Get Boys, In Weak State, Out Of Thai Cave: Experts