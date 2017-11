ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയുമൊക്കെയാണ് ഒരു ചാരസംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം. എന്നാല്‍ അതെല്ലാം വിട്ട് ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിലും കൈവച്ചിരിക്കുകയാണ് പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐ.

ഭൂമികുലുക്കങ്ങളെ നേരിടാനും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുവാനും ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പിക്കാനുമായി പാകിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏജന്‍സിയാണ് ഇ.ആര്‍.ആര്‍.എ (Earthquake Reconstruction And Rehabilitation Authority).

ഭൂമികുലുക്കങ്ങളെ നേരിടാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഈ പാക് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം നവംബര്‍ ഒന്നിന് നല്‍കിയ ഒരു ഭൂചലന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുള്ളത്.

ചാരസംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ നല്‍കിയ വിവരമനുസരിച്ച് സമീപഭാവിയില്‍ തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ഒരു വമ്പന്‍ ഭൂകമ്പമുണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഇ.ആര്‍.ആര്‍.എ പുറപ്പെടുവിച്ച മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

ISI predicts earthquake in Indian Ocean. Didn’t know it was #Pakistan’s Geological Survey & Early Earthquake Warning system too. pic.twitter.com/k6bKfgDAnf