ലണ്ടന്‍: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ വൈകിട്ട് ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിനു മുന്നില്‍ സംഘര്‍ഷം.

കശ്മീരിന്റെയും ഖലിസ്താന്റെയും സ്വാതന്ത്യം അവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്‌സിലെ അംഗവും പാകിസ്താന്‍ അനുകൂല നിലപാടുകാരനുമായ നസീര്‍ മുഹമ്മദ്, ജനുവരി 26ന് കരിദിനം ആചരിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

നസീറിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം കരിദിനം ആചരിക്കാന്‍ എത്തിയവരുടെ സംഘത്തെ എതിര്‍ത്ത് ഇന്ത്യന്‍-ബ്രിട്ടീഷ് സംഘങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്.

#WATCH Clashes erupted outside Indian High Commission in London as British Lord Nazir called for Azad Kashmir on India's Republic Day pic.twitter.com/IJQb3XajIu — ANI (@ANI) January 26, 2018

