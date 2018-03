ബെയ്ജിങ്: പ്രിയാ വാര്യരുടെ കണ്ണിറുക്കലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ തരംഗമെങ്കില്‍ ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ കണ്ണുരുട്ടലാണ് ചൈനയിലെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാകുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രിയയുടേതു പോലെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ കണ്ണിറുക്കലല്ല ലിയാങ് ഷിയാങി എന്ന ഈ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടേത്. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധിയോട് ഒട്ടും ഗൗരവമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ച മറ്റൊരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയോടുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ലിയാങ് കണ്ണുചുറ്റിച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

The reporter in the blue seemingly not too impressed with this question at the #NPC #China #TwoSessions pic.twitter.com/lq7AzX9oTp