ഇന്ത്യ- ചൈന അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഡോക്‌ലാം വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിലപാടിനെ പരിഹസിച്ച് ചൈനീസ് വീഡിയോ. ചൈനീസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സിന്‍ഹുവാ ആണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്‌ലാം വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യ ചെയ്ത ഏഴ് പാപങ്ങള്‍ എന്ന് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോ.

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ദൃശ്യങ്ങളുടേയും ഇന്‍ഫോഗ്രാഫിക്‌സുകളുടേയും സഹായത്തോടെയുള്ള വീഡിയോയില്‍ ഇന്ത്യയെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട്. ന്യൂഡല്‍ഹിയുടെ ഏഴ് പാപങ്ങള്‍ എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള വാദങ്ങളുള്ളത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ തലപ്പാവ് വച്ച ഒരാളേയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ പരിഹാസ രൂപേണെയാണ് വീഡിയോയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാന്‍ പ്രതിനിധിയെന്ന തരത്തില്‍ ഒരാളും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

