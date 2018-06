ബ്രാന്‍ഡണ്‍: അമിത വേഗത്തില്‍ റോഡിലൂടെ പാഞ്ഞുവന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡരികിലെ പെട്രോള്‍ പമ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പെട്രോള്‍ പമ്പിന്റെ റോഡരികില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോര്‍ഡില്‍ ഇടിച്ച കാര്‍ ഉയര്‍ന്ന് പൊങ്ങി പമ്പില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

യുഎസിലെ ബ്രാന്‍ഡണില്‍ ഓള്‍ഡ് ഫെനില്‍ റോഡിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില്‍ പമ്പിലെ യന്ത്രങ്ങളും അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറും പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നിട്ടും അത് ഓടിച്ചിരുന്ന യുവതി യാതൊരു പരിക്കുമില്ലാതെയാണ് വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നത്.

ബ്രാന്‍ഡണ്‍, ഫ്‌ളോവുഡിലെ ലേക്ക് ലാന്‍ഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയില്‍ ഓള്‍ഡ് ഫെനില്‍ റോഡില്‍ വെച്ചാണ് അപകമുണ്ടായത്. പമ്പില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവിയിലാണ് അപകട ദൃശ്യം പതിഞ്ഞത്.

Driver miraculously walks away after car goes airborne, careens towards gas pumps https://t.co/cI5yIroOfCpic.twitter.com/NEhJUiZD97