ലണ്ടണ്‍: കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കേംബ്രിജ് അനലിറ്റ മുന്‍ ജീവനക്കാരന്‍. ക്രിസ്റ്റഫര്‍ വൈലിയെന്ന മുന്‍ ജീവനക്കാരനാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍ വൈലി വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റ് വലിയ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ക്രിസ്റ്റഫര്‍ വൈലി പറയുന്നു.

കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ആണെന്നാണ് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനവും അവര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വൈലി പറയുന്നു. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പൊതുവായല്ല പകരം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ബ്രിട്ടണേക്കാള്‍ വലിപ്പമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓഫീസും ജീവനക്കാരുമടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതായും വൈലി പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നതിന് രേഖള്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുടെ പക്കല്‍ ഉണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

I believe their( #CambridgeAnalytics) client was Congress. I don't remember a national project but I know regionally. India is so big that one state can be as big as Britain: #ChristopherWylie, Whistleblower. (file pic) pic.twitter.com/Ovqx5s9qIB