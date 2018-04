മെക്‌സിക്കോസിറ്റി: കുരിശിന്റെ വഴി ആചരണത്തില്‍ ചാട്ടവാറടിയേറ്റ് നീങ്ങുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ചയാള്‍ക്ക് സാന്ത്വനവുമായി ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ബാലന്‍. മെക്‌സിക്കോയിലെ മോണ്‍ക്ലോവയില്‍ മാര്‍ച്ച് 30 നു നടന്ന കുരിശിന്റെ വഴി ആചരണത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

ജുവാന്‍ പാബ്ലോ എന്ന ആണ്‍കുട്ടിയാണ് ചാട്ടവാറടിയേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ചയാള്‍ക്ക്‌ ആശ്വാസവുമായെത്തിയത്. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രിസ്തുവേഷധാരിയുടെ കയ്യില്‍ ജുവാന്‍ തടവുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രം ബാധിതനാണ് ജുവാന്‍. 37 ലക്ഷത്തില്‍ അധികം ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 85000 ല്‍ അധികം തവണ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ചര്‍ച്ച് പോപ് ഡോട്ട് കോമാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

