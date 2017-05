ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിക്ക് സമീപം നടന്ന സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 50 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് അറിയിച്ചു.

കാബൂളിലെ വാസിര്‍ ഖാന്‍ പ്രദേശത്താണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. എംബസിയുടെ 50 മീറ്റര്‍ പരിധിയിലാണ് ബോംബ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്.

By God's grace, Indian Embassy staff are safe in the massive #Kabul blast.