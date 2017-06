കൊളറാഡോ: അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോയില്‍ ഒരു വീട്ടുകാര്‍ പുറത്തു പോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് അടുക്കളയിലെ വസ്തുക്കള്‍ മുഴുവന്‍ താറുമാറായതാണ്. വീട്ടിനുള്ളില്‍ കള്ളന്‍ കടന്നതാവാമെന്ന ധാരണയില്‍ പോലീസിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസെത്തി വീട്ടിനുള്ളില്‍ ഘടിപ്പിച്ച സുരക്ഷാകാമറകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് യഥാര്‍ഥ 'കള്ളനെ' തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വീട് അലങ്കോലമാക്കിയത്‌ ഒരു കരടിയായിരുന്നു.

കാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കരടി സ്വീകരണമുറിയില്‍ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് കാണാം. കൂടാതെ അത് മുറിയില്‍ വെച്ച പിയാനോയുടെ മുകളില്‍ കൈകള്‍ കയറ്റി വെയ്ക്കുന്നതും പിയാനോയില്‍ നിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു മുറികളിലേക്കും അത് നീങ്ങുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ഫോക്‌സ് 29 ചാനല്‍ പറയുന്നത് അടുക്കളയിലെ തുറന്ന ജനാലയിലൂടെയാവും കരടി വീടിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ചതെന്നാണ്. എന്തായാലും ആരെങ്കിലും എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് അത് സ്ഥലം വിട്ടത് നന്നായി എന്നാണ് വീട്ടുകാര്‍ ആശ്വസിക്കുന്നത്.

ട്വിറ്ററില്‍ ഈ വാര്‍ത്തയ്ക്ക് രസകരമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അധികവും ജംഗിള്‍ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ നിറയുന്നത്.

He about play and sing "The Bare Necessities" pic.twitter.com/nd5skhJ7kI