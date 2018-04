ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റ്: കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിലെ തത്സമയ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ നീന്തല്‍ക്കുളത്തില്‍ വീണു. ബി ബി സി പ്രതിനിധി മൈക്ക് ബുഷെല്ലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനിടെ കുളത്തില്‍ വീണത്.

ബി ബി സി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിനു വേണ്ടി നീന്തല്‍ മത്സരത്തില്‍ ജേതാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുമായി അഭിമുഖം നടത്തുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം.

നീന്തല്‍ക്കുളത്തിന്റെ കരയില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം അംഗങ്ങള്‍. അവരോട് സംസാരിക്കാനായി കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മൈക്കിന് അടിതെറ്റിയത്.

വെള്ളത്തില്‍ വീണതോടെ റിപ്പോര്‍ട്ടറുടെ മൈക്ക് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മൈക്കും താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംസാരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല.അതോടെ സ്റ്റുഡിയോവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന അവതാരകര്‍ അടുത്ത വാര്‍ത്തയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു.

