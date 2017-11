വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക്ക് ഒബാമ ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഒബാമ ഫൗണ്ടേഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഒബാമ ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്നത്.

സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന യുവാക്കളെ കാണുക, അവരുടെ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഒബാമ ഫൗണ്ടേഷന്‍ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ ഒബാമ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്.

On December 1, @BarackObama is headed to India to host a Town Hall with hundreds of young leaders. Check it out: pic.twitter.com/IWoCOmqi4L