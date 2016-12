വാഷിങ്ടണ്‍: ഹിലരിക്ക് പകരം താന്‍ മൂന്നാം തവണയും മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ട്രംപിനെ ഉറപ്പായും തോല്‍പിച്ച് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായേനെയെന്ന് ബരാക് ഒബാമ. തിങ്കാളാഴ്ച പുറത്തുവന്ന അഭിമുഖത്തിലാണ്‌ ഒബാമയുടെ ഈ പരാമര്‍ശം. ഒബായുടെ മുന്‍ ഉപദേശകനും ചിരകാല സുഹൃത്തുമായ ആക്‌സ് ഫയല്‍സുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഒബാമ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് മനസ് തുറന്നത്.

ഒബാമയുമായുള്ള അഭിമുഖം പുറത്തുവന്നതോടെ മറുപടിയുമായി നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ്‌ ടൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. തന്നെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ യാതൊരു വഴിയുമില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നല്‍കിയത്.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.