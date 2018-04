അള്‍ജിയേഴ്‌സ്: അള്‍ജീരിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ അള്‍ജിയേഴ്‌സില്‍ സൈനിക വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിമാനത്തില്‍ നൂറിലധികം സൈനികര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. എത്രപേര്‍ മരിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബൗഫറിക് സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്താണ് ഇല്യൂഷിന്‍ II-76 വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണത്. 120 പേരെ വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ വിമാനം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറല്‍ അള്‍ജീരിയയിലെ ബെച്ചാറിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു വിമാനമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ബൗഫറിക് വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന ഉടന്‍ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീഴുകയായിരുന്നെന്നാണ് സൂചന. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടന്നുവരികയാണ്.

തലസ്ഥാനമായ അള്‍ജിയേഴ്‌സില്‍നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് സംഭവം നടന്ന വിമാനത്താവളം. വടക്കന്‍ അള്‍ജീരിയയില്‍ മെഡിറ്ററേനിയന്‍ സമുദ്രത്തിനു സമീപമാണ് ബൗഫറിക് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

