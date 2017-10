ഒട്ടാവ: എഞ്ചിന്‍ തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് എയര്‍ ഫ്രാന്‍സ് എ 380 വിമനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി. പാരീസില്‍നിന്ന് ലോസ് ആഞ്ജിലിസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് വിമാനം അടിയന്തരമായി കാനഡയില്‍ ഇറക്കിയത്. ഗുരുതരമായ തകരാറിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കിയതെന്ന് എയര്‍ലൈന്‍ വക്താക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

496 യാത്രക്കാരും 24 ജോലിക്കാരുമായിരുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എഫ് പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. എഞ്ചിനുകളില്‍ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് വിമാനം നിലത്തിറക്കാന്‍ കാരണമായത്.

"വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. പിന്നീട് ക്യാബിന്‍ ശക്തമായി ഇളകാന്‍ തുടങ്ങി. ആരോ ഉറക്കെ കരയുന്നതും കേട്ടു. എന്തോ എവിടെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി"- യാത്രക്കാരിയായ സാറാ എമിഗ് സി ബി സി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

"പിന്നീട് ജീവനക്കാര്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുവരുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഒപ്പം എഞ്ചിനുകളില്‍ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി കാപ്റ്റനില്‍നിന്ന് അറിയിപ്പു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു- സാറ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കിഴക്കന്‍ കാനഡയിലെ സൈനിക വിമാനത്താവളമായ ഗൂസ് ബേയിലാണ് വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയത്. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് എയര്‍ ഫ്രാന്‍സ് വക്താക്കള്‍ അറിയിച്ചു. എന്താണ് വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിന് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

Air France Airbus A380, flight AF66 from Paris-Charles de Gaulle Airport, to Los Angeles diverted to Goose Bay, Canada and landed following one of its engines blew out over the Atlantic Ocean. pic.twitter.com/6MmKuUYUGH