വാഷിങ്ടണ്‍: ശരീരത്തിനുള്ളിലെ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. ടാറ്റൂവിന് സമാനമായ ഒരു ബയോ സെന്‍സര്‍ സ്റ്റിക്കറാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിലെ മദ്യത്തിന്റെ അളവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അത് മൊബൈലില്‍ കാണാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഈ സ്റ്റിക്കര്‍ ദേഹത്ത് ഒട്ടിച്ചാല്‍ മതിയാവും. ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം നീക്കം ചെയ്യുകയുമാകാം. കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഒരു കൂട്ടം എന്‍ജിനീയര്‍മാരാണ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു പിന്നില്‍. നാനോ എന്‍ജിനീയര്‍മാരും ഇലക്ട്രിക്കല്‍-കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്‍ജിയര്‍മാരുമാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

ബയോ സെന്‍സര്‍ ഒട്ടിക്കുന്ന ഭാഗം വിയര്‍ക്കാനുള്ള രാസവസ്തുക്കളാണ് ആദ്യം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇത്തരത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിയര്‍പ്പിനെ പരിശോധിച്ചാണ് ശരീരത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് ബയോ സെന്‍സര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് സയന്‍സ് ഡെയ്‌ലിയെ ഉദ്ധരിച്ച് www.engadget.com റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ശേഷം പരിശോധനാഫലം ഉപഭോക്താവിന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. മിനുട്ടുകള്‍ മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വരികയുള്ളു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

image courtesy: American Chemical Society

വിയര്‍പ്പില്‍നിന്ന് ശരീരത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ബയോസെന്‍സറിന് മിനുട്ടുകള്‍ മാത്രം മതിയാവും. എട്ടു മിനുട്ടിനുള്ളില്‍ ഫലം സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെത്തും- സയന്‍സ് ഡെയ്‌ലിയിലെ ലേഖനം പറയുന്നു.

