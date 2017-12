കാലിഫോര്‍ണിയ: ഭീമാകാരമായ ജെല്ലിഫിഷിനോട് സാമ്യമുള്ള രൂപത്തെ ആകാശത്ത് കണ്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ ജനങ്ങള്‍ ആദ്യം അമ്പരന്നു. അന്യഗ്രഹജീവികള്‍ ഭൂമിയിലേക്കെത്തുകയാണെന്ന് അവരിൽ പലരും ഭയപ്പെട്ടു. ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളിലേക്കും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലേക്കും അവര്‍ തുടരെത്തുടരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ അമ്പരപ്പെടുത്തിയ ആ ആകാശദൃശ്യം അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പോലെയുള്ളതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിച്ച ഒരു സ്‌പേസ് റോക്കറ്റിന്റെ യാത്രയാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച്ച സമ്മാനിച്ചത്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ വാന്‍ഡന്‍ബെര്‍ഗ് എയര്‍ഫോഴ്‌സ് ബേസില്‍ നിന്നാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

LA...what the heck is this weird jellyfish thing going across the sky right now!?! pic.twitter.com/TxWfDUMxVd — Jenna Fischer (@jennafischer) December 23, 2017

വിക്ഷേപണസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 200 മൈല്‍ അകലെയുള്ളവര്‍ക്ക് വരെ ആകാശദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമായി. ലോസ് ആഞ്ജലിസ് റോഡിലൂടെ യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്ന പലരും വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയിറങ്ങി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി. ലോസ് ആഞ്ജലിസിലെ ഫയര്‍ ഫോഴ്സാവട്ടെ ദുരൂഹമായ പ്രകാശം ആകാശത്ത് ദൃശ്യമായി എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പോലും നല്കി!

Here's my video of tonight's @SpaceX launch as it shot over SoCal, compressed to 20 seconds. Such a great sight to see. #SpaceX pic.twitter.com/VHbNeMDT8N — Danny Sullivan (@dannysullivan) December 23, 2017

എന്നാൽ പിന്നീടാണ് പത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിച്ച സ്‌പേസ് റോക്കറ്റിന്റെ യാത്രയാണിതെന്ന് അധികൃതർ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നത്.