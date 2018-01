കാബൂള്‍: അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളില്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ നിറച്ച ആംബുലന്‍സ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 95 പേര്‍ മരിച്ചു. 158ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച നിരത്തുകളില്‍ തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താലിബാന്‍ ഏറ്റെടുത്തു. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഫോടനമാണിതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

നിരവധി സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും എംബസികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാദറാത് ചത്വരത്തിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയ വാഹനം പൊടുന്നനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ആസൂത്രിതമായ കൂട്ടക്കൊലയാണ് നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നിരവധി പേര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. സ്ഫോടനസ്ഥലത്ത് മൃതശരീരങ്ങള്‍ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. നിരവധി പേരെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരാഴ്ച മുന്‍പ് കാബൂളിലെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 20 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലും താലിബാന്‍ ആയിരുന്നു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ അഫ്ഗാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനും ആരാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റവര്‍ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

