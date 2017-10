എഡ്ജ് വുഡ്: അമേരിക്കയിലെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസ് പാര്‍ക്കില്‍ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. എഡ്ജ് വുഡിലെ ഇമ്മോര്‍ട്ടണ്‍ ബിസിനസ് പാര്‍ക്കില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

ഹാര്‍ഫോര്‍ഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ജെഫ്രി ഗാഹ്ലര്‍ അക്രമിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 37 കാരനായ റാഡീ ലബീബ് പ്രിന്‍സ് ആണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. കൈത്തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വെടിവെച്ചത്. അക്രമ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

#WANTED Radee Labeeb Prince. Suspected of shooting five people in Harford Co. biz park. Considered armed & dangerous @MDSP @Harford_Sheriff pic.twitter.com/I5NGrM7zFz