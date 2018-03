മോസ്‌കോ: ബാഗില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ 27 ജോഡി കൈപ്പത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് റഷ്യന്‍ അന്വേഷണ സംഘങ്ങള്‍. നദീദ്വീപായ കബറോവ്‌സ്‌കില്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയാണ് ബാഗില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ മനുഷ്യകൈപത്തികള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

റഷ്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിക്ക് കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെയാണ് കൈപ്പത്തികള്‍ കണ്ടെത്തിയ കബറോവ്‌സ്‌ക്‌ ദ്വീപ്. മഞ്ഞില്‍ പുതഞ്ഞ നിലയില്‍ ബാഗും അതിനുള്ളില്‍ കൈപ്പത്തികളും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന അന്വേഷണമായിരുന്നു പിന്നെ. ഡിറ്റക്ടീവ് നോവലുകളില്‍ വായിച്ചു മാത്രം പരിചയിച്ച കാര്യം നേരില്‍ക്കണ്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലായിരുന്നു ജനങ്ങള്‍. മാധ്യമങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പല തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്നത്.

കൈപ്പത്തികള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനു സമീപം മെഡിക്കല്‍ ബാന്‍ഡേജുകളും ആശുപത്രിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളും കണ്ടെത്തിയെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇവ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതാവാമെന്നുമായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണസംഘം നല്കിയ ആദ്യ വിശദീകരണം. അജ്ഞാതമായ മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈപ്പത്തികള്‍ ആശുപത്രികളില്‍ മുറിച്ചുമാറ്റാറുണ്ടത്രേ. ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ പിന്നീട് മൃതദേഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണങ്ങളോ പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉണ്ടായാല്‍ വിരലടയാളം ശേഖരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നു.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr