ബെയ്ജിങ്: ചൈനയിലെ യിങ്ഡേ ന​ഗരത്തിൽ കരോക്കേ ബാറിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മൂന്നു നില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചത്. എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കുണ്ട്.

32കാരനായ ലിയു ചുൻലുവിനെയാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബാറിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള വഴി മോട്ടോർ ബൈക്കുപയോ​ഗിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാൾ മനപ്പൂർവം തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇയാളാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.



A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz