ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഉത്തരകൊറിയന്‍ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നും സിങ്കപ്പൂരില്‍ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ച നടത്തുമ്പോള്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ ഗൂഗിളില്‍ കൂടുതല്‍ തിരഞ്ഞത് എന്താവും?. അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവുമൊന്നുമല്ല അവര്‍ തിരഞ്ഞത്. അവര്‍ക്കറിയേണ്ടത് സിങ്കപ്പൂരെവിടെയാണെന്നും ഉത്തരകൊറിയ എവിടെയാണെന്നുമൊക്കെയാണ്. ഗൂഗിളില്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ ആ ദിവസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. ഇവയൊക്കെ.

സിങ്കുപ്പൂരെന്നത് ഒരു രാജ്യമാണെന്നുപോലും അറിയാത്തവരാണോ അമേരിക്കന്‍ ജനത എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അത്രക്കുണ്ട് അവര്‍ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍. സിങ്കപ്പൂരെന്നത് ഉത്തരകൊറിയയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണോ, സിങ്കപ്പൂര്‍ ചൈനയിലാണോ അതോ ജപ്പാനിലാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അവര്‍ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്.

ഇനിയും ചിലര്‍ക്ക് അറിയേണ്ടത് കിം ജോങ് ഉന്നിന് എത്ര ഉയരുമുണ്ട്, കിമ്മിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാന്‍ അറിയാമോ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു. ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്‌സ് വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

content highlights: 'Where Is Singapore?' Americans Ask Google As Donald Trump Meets Kim Jong-Un