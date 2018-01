മിഷിഗണ്‍: എത്തിയത് അപകടത്തില്‍ പെട്ട വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടന്നുവരവേ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാഞ്ഞെത്തിയ കാര്‍ ആദ്യം അപകടത്തില്‍ പെട്ട കാറില്‍ ഇടിച്ചു കയറി. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ദൃക്‌സാക്ഷിയായ ആ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ എങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടു എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ മിഷഗണിലാണ് സംഭവം. പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷ ക്യാമറിയില്‍ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പതിഞ്ഞു.

മുമ്പ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് തകര്‍ന്ന കാര്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി എത്തിയ ടോ ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറാണ് അത്ഭുതകരമായി മരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇയാള്‍ വാഹനത്തിന് അടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടെ ഹൈസ്പീഡിലെത്തിയ മറ്റൊരു കാര്‍ നിയയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തില്‍ പെട്ട കാറിലും അത് നീക്കാന്‍ എത്തിയ ട്രക്കിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

We talk about slowing down in bad weather and giving us a lane. The trooper saw it coming and was trying to get another car to block the ramp. They never made it. Please give us a lane. pic.twitter.com/rNnV5WXjQG