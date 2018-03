വാഷിംഗ്ടണ്‍: തങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ഏതു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തെയും നേരിടാന്‍ പൂര്‍ണസജ്ജരാണെന്ന് അമേരിക്ക. ലോകത്തെവിടെയും എത്തുന്ന മിസൈല്‍ വികസിപ്പിച്ചെന്ന റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുതിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ഡാനാ വൈറ്റിന്റെ പ്രസ്താവന.

'പുതിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഞെട്ടലില്ല. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണമായും ആശ്വസിക്കാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തെയും നേരിടാന്‍ അമേരിക്ക സജ്ജമാണ്.' ഡാനാ വൈറ്റ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയുടെ സൈനികശേഷിയില്‍ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന എന്തിനെയും നേരിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും വൈറ്റ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും എത്താന്‍ ശേഷിയുള്ള ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈലല്‍ റഷ്യ വികസിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു പുതിന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ക്രൂസ് മിസൈലിനെ തടയാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

content highlights: US reaction came after vladimir putin's statement, us fully prepared for defending any kind of missile attacks