ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്‌ക്വയറില്‍ തിരക്കേറിയ നടപ്പാതയിലേക്ക് കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചു കയറി ഒരാള്‍ മരിച്ചു. 22 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

പ്രാദേശിക സമയം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം. തീവ്രവാദി ആക്രമണമല്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അപകടം വരുത്തിയ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറായ റിച്ചാര്‍ഡ് റോജസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ട്രാഫിക് തെറ്റിച്ച് അമിതവേഗതയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഏറെ തിരക്കേറിയ നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ 18കാരിയായ അലൈസ എല്‍സ്മാനാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരില്‍ നാലു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.

ഡ്രൈവര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് റോജസ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് മുമ്പ് രണ്ടു തവണ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്‌. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയാണ് ടൈംസ്‌ക്വയര്‍.

