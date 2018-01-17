തണുപ്പ് -62 ഡിഗ്രി: കണ്പീലികളില് വരെ മഞ്ഞുറഞ്ഞു
ഭൂമിയിലെ ജനവാസമുള്ള ഏറ്റവും ശൈത്യമേറിയ പ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നായ സൈബീരിയയിലെ ഒയ്മ്യാകോണില് താപനില -62 ഡിഗ്രി വരെയായി താഴ്ന്നു. അതിശൈത്യത്തെ തുടര്ന്ന് കണ്പീലികളില് വരെ മഞ്ഞുറയുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഒയ്മ്യാകോണ് നിവാസികള് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Все уже в курсе, что у нас тут -50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и Ходим по улицам, при этом остаёмся в живых😂 даже видосик снять можно и сфоткаться🤣да и вообще жарковато как то😂 Два года назад выкладывая подобное фото, я подумать не могла, что все эти два года оно будет путешествовать по интернету и побывает во всевозможных пабликах😂 даже до @9gag дошло😅 Чтож, пора обновить фоточку то😂😂😂 А вообще у меня такое ощущение, что я ввела какую то моду фоткать замороженные реснички или до того, как сама сфоткала их не замечала этого, но ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка, правда ведь😏 а два года назад их было не так много😅 А ещё видосик ловите🤣 И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого😍❤️ Тут могла бы быть реклама туши, но не будет😅 И нет, это я не специально шла и дышала спецом на ресницы, это просто путь на работу в -47🤷🏼♀️ минут 15-20 на улице и готово❄️ #зима #winter #yakutsk #yakutia
താപനില താഴ്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് സാധാരണ തെര്മോ മീറ്ററുകള് പൊട്ടിത്തകര്ന്നു. തുടര്ന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് തെര്മോമീറ്റര് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോള് താപനില -62 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസില് എത്തിയതായി കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞെന്ന് സൈബീരിയന് ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Предыдущее фото просто взорвало всё и вся😅 в прошлый раз такого не было, не думала, что так получится☺️ За день присоединилось человек 100, даже больше наверно😱 Наверно было бы неплохо представиться, ну как бы познакомиться что ли🙈 Хотя я это делать не особо то и умею, у меня даже шапки в профиле нет, а всё потому, что я не знаю что написать про себя🤷🏼♀️ •всем привет, я Настя🙋🏼 •Живу в Якутске •24 годика •работаю в свадебном салоне @fantazia_yakutsk #настявплатьях •иногда фоткаю котят #котосетнасти И как бы всё🤷🏼♀️ •Окончила универ и не работаю по профессии, ну это наверно вообще не новость в нашем мире правда? Есть кошка #kitnissgav и племянник #человек_по_имени_дима а ещё есть куча их фотографий🙈 Расскажите кому не лень, кто вы и от куда тут☺️ Ну и если что интересно спросите, отвечу❄️ P.s. Когда то летом писала немного фактов о себе, можете почитать тут👉🏻 #anastasiagav_
ശൈത്യം രൂക്ഷമായതോടെ താപനില പരിശോധിച്ച ചിലരുടെ ഇലക് ട്രോണിക് തെര്മോമീറ്ററും തകരാറിലായി. അനസ്താസ്യ ഗ്രുസ്ഡേവ എന്ന ഉപയോക്താവ് കണ്പീലികളില് മഞ്ഞുറഞ്ഞ തന്റെ ചിത്രം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രം ഇതിനോടകം വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഒയ്മ്യകോണില് -67 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസോളം താപനില താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ ചില താമസക്കാര് പറയുന്നു.
content highlights: Frozen Lashes, Burst Thermometers At The Coldest Inhabited Place On Earth oymyakon siberia