വാഷിങ്ടണ്‍: മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വ്യാജ വാര്‍ത്ത പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രംപിനെ നിരന്തരം വിമര്‍ശിക്കുന്ന ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്, സിഎന്‍എന്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ട്രംപിന്റെ വ്യാജവാര്‍ത്താ പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ മുന്നിലുള്ളത്.

പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ സ്റ്റാലിന്റെ ഭാഷയിലാണ് ട്രംപ് പെരുമാറുന്നതെന്ന ആരോപണം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍ എഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാജവാര്‍ത്താ പുരസ്‌കാര പട്ടിക യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പുറത്തുവിട്ടത്. തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കൂടിയാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും പട്ടികയുടെ ലിങ്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആളുകളുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് തകരാറിലായി.

നോബേല്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവും പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ പോള്‍ ക്രുഗ്മാനാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് അദ്ദേഹം ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിനാണ് പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സാമ്പത്തിക നയകാര്യങ്ങളിലുള്ള ട്രംപിന്റെ പരിചയക്കുറവും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സ്വഭാവവും ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് പോള്‍ ക്രുഗ്മാന്‍ എഴുതിയിരുന്നു.

എബിസി ന്യൂസിലെ ബ്രയാന്‍ റോസിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. ട്രംപ് ഭരണത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ വിപണിയില്‍ ഇടിവുണ്ടായി എന്ന് വ്യാജ വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെന്നാണ് ബ്രയാന്‍ ചെയ്ത തെറ്റ്. സിഎന്‍എന്‍, ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്. വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില്‍. ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ വ്യാജവാര്‍ത്തകളാണ് തനിക്കെതിരെ പടച്ചുവിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ട്രംപ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന്.

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of!

അഴിമതി നിറഞ്ഞതും സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്തതുമായ മാധ്യമങ്ങളാണ് വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നത്. നിരവധി നല്ലവരായ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുണ്ട്. ഞാനവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. അമേരിക്ക പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ചില പക്ഷപാതികളായുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്തിയാല്‍ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാമെന്നും നമുക്ക് അമേരിക്കയെ വീണ്ടും ഉയര്‍ത്താമെന്നും ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ISIS is in retreat, our economy is booming, investments and jobs are pouring back into the country, and so much more! Together there is nothing we can’t overcome--even a very biased media. We ARE Making America Great Again!