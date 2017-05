റോം: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് വീണ്ടും കൈകൊടുക്കാതെ ഭാര്യ മെലാനിയ. റോമില്‍ വിമാനമിറങ്ങവെ കൈപിടിക്കാനായി ട്രംപ് കൈനീട്ടിയപ്പോള്‍ മെലാനിയ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

ട്രംപ് കൈപിടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ കൈ പിന്‍വലിച്ച മെലാനിയ കാറ്റില്‍ പറന്ന തന്റെ മുടി ഒതുക്കി. തുടര്‍ന്ന് അവരോടൊന്നിച്ച്‌ ട്രംപ് വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രയേല്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയപ്പോഴും ട്രംപിന്റെ കൈപിടിക്കാന്‍ മെലാനിയ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രയേലിലെ ബെന്‍ ഗുറിയോണ്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ റെഡ് കാര്‍പ്പറ്റില്‍ ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനും ഭാര്യ സാറയ്ക്കുമൊപ്പം നടക്കവേയാണ് ട്രംപിന്റെ കൈ ഭാര്യ തട്ടിമാറ്റിയത്.

ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഭാര്യക്കുമൊപ്പം നടന്ന ട്രംപിന് പിന്നാലെയാണ് ഭാര്യ മെലാനിയ നടന്നു വന്നത്. കാത്തുനിന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ നേര്‍ക്ക് കൈ നീട്ടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മെലാനിയ കൈ തട്ടിമാറ്റുകയായിരുന്നു.

സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. സമാന സംഭവം റോമിലും ആവര്‍ത്തിച്ചതോടെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍.

Proof Trump is a slow learner. He arrives in Rome and yet again tries to hold Melania's hand. She declines again. pic.twitter.com/PrNZtuUdVP