ബെയ്ജിങ്: പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്കുള്ള വിഹിതത്തില്‍ 8.1 ശതമാനം വര്‍ധന വരുത്തി ചൈനയുടെ ബജറ്റ്. നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 175 ബില്യണ്‍ (17,500 കോടി) അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി ചൈന നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണിതെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 150.5 ബില്ല്യണ്‍ (15050 കോടി) ഡോളറായിരുന്നു ചൈന പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചത്. അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം തുക പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജിഡിപിയിലും ദേശീയ സാമ്പത്തിക ഉപഭോഗത്തിലും ഉണ്ടായ വര്‍ധനയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ബജറ്റില്‍ പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്കായി നീക്കി വച്ച തുകയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് സാങ് യെസൂയി പറഞ്ഞു.

പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ വിനിയോഗിക്കുന്ന തുകയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇതുവരെ ആയുധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സൈന്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ച് പ്രാഥമികതലം മുതല്‍ സേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത്തവണ കൂടുതലായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന തുക രണ്ട് പുതിയ വിമാനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് സൂചന.

ചൈന പ്രതിരോധമേഖലയ്ക്കായി വന്‍തുക നീക്കിവച്ചതിനെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ നോക്കിക്കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില്‍ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് 46 ബില്ല്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളര്‍ മാത്രമാണ്.

content highlight: China today announced an 8.1 per cent increase of its defence expenditure for this year amounting to USD 175 billion, which is over three times higher than India's defence budget.