ജെറുസലേം: ക്രിസ്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ജെറുസലേമില്‍ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡാകാന്‍ താന്‍ ഒരുക്കമാണെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. ജെറുസലേമില്‍ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ആശംസാ വീഡിയോയിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവന.

ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ജെറുസലേമില്‍ നിന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകള്‍ എന്നാണ് നെതന്യാഹു വീഡിയോ ട്വീറ്റില്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂത,ക്രിസ്ത്യന്‍,മുസ്ലീം സമൂഹങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കിഴക്കന്‍ ജെറുസലേമിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ. ഭാവിയില്‍ തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമാകണമെന്ന് പലസ്തീന്‍ ആഗ്രഹിച്ച ഇവിടം 1967ല്‍ യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇസ്രയേല്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

'ജെറുസലേമില്‍ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് ആശംസകള്‍. രണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്ക് ഇവിടം അഭയസ്ഥാനമാണ്. എനിക്ക് പിന്നില്‍ കാണുന്ന വിശുദ്ധയിടങ്ങളില്‍ ആരാധന നടത്താനുള്ള എല്ലാവരുടെയും അവകാശത്തെ ഞങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് ഞാനൊരു വിനോദസഞ്ചാരം ഒരുക്കും. ഞാന്‍ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ്. അടുത്ത ക്രിസ്മസിനാവും അത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുക.' നെതന്യാഹു വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8