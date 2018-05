തൃശ്ശൂര്‍ : പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം ബൈക്കില്‍ പെട്രോളടിക്കാന്‍ എത്തിയ യുവാവിനെ ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമം. മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് മുറിയില്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് സംഭവം. മുപ്ലിയം മാണൂക്കാടന്‍ ദിലീപിനെയാണ് തീയിട്ടത്.

പെട്രോള്‍ നിറച്ച ശേഷം ബൈക്ക് മാറ്റാന്‍ വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപും പമ്പില്‍ വന്ന മറ്റൊരാളുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷുഭിതനായ ആള്‍ ബൈക്കിന് തീയിട്ടുകയായിരുന്നു. ദേഹമാസകലം തീപടര്‍ന്ന ദിലീപ് സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് ചാടി. ദിലീപിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പമ്പിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രതി മൂന്നുമുറി ഒമ്പതുങ്ങല്‍ വട്ടപ്പറമ്പന്‍ വിനീത് (29) ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇയാള്‍ ഒളിവിലാണ്. വധശ്രമം അടക്കം 11 ഓളം കേസുകള്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Viewers discretion: Content in this video may be disturbing to others

content highlights: Youth was set afire in petrol pump Thrissur Kodakara