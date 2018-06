കോട്ടയം: ചങ്ങനാശ്ശേരി-ആലപ്പുഴ റോഡില്‍ ബൈക്ക് യാത്രികരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റു. ബൈക്ക് ഓടിച്ചപ്പോള്‍ വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ഇവരെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കല്‍ സ്വദേശികളായ തൗഫാന്‍,റഫീഖ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു യുവാക്കള്‍. ഇവര്‍ വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പിന്നാലെ വിവിധ വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ സംഘം വഴിയില്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

മര്‍ദ്ദനമേറ്റ തൗഫാന്റെ കേള്‍വിക്ക് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമായതോടെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാനാണ് യുവാക്കളുടെ തീരുമാനം.ഭയം മൂലമാണ് സംഭവം ഇതുവരെ പുറത്തുപറയാതിരുന്നതെന്ന് യുവാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Young men who are on the bike beaten brutally