ബറേലി: റേഷന്‍ ലഭിക്കാത്തതു മൂലം സ്ത്രീ പട്ടിണികിടന്ന് മരിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബറേലിയിലാണ് സംഭവം.

വിരലടയാളം പതിപ്പിക്കാന്‍ സ്ത്രീ നേരിട്ട് എത്താത്തതു മൂലം വ്യാപാരി റേഷന്‍ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ആരോപിച്ചു.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചുദിവമായി അസുഖബാധിതയായിരുന്നു ഇവര്‍.

Woman in Bareilly died due to starvation.She was unwell for past 5 days. Husband was refused ration as ration shop owner allegedly demanded the woman be present for bio-metric fingerprint pic.twitter.com/6Hwd9UKuOZ